Укутывайтесь потеплее: на Украину сунут мощные циклоны

В Украине резко изменится погода? Синоптики удивили своим прогнозом на начало рабочей недели. Говорят, осадки могут прекратиться и установится переменная облачность. Однако морозы никуда не отступят. Каких еще погодных сюрпризов ждать в феврале – в эксклюзиве TSN.UA.

Мощные циклоны и резкие изменения температуры

В этом году зима продолжает удивлять украинцев температурными рекордами. Январь 2025 стал самым теплым на планете за весь период наблюдений, а общие климатические показатели опережают климатические нормы практически на два месяца. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань. По его словам, синоптическая ситуация будет постепенно меняться, поскольку Украина попала в тыловую (холодную) часть циклона Julian. Так, температура будет падать, а в некоторых регионах Украины выпадет снег. До 16 февраля погоду в центральной части страны будет определять мощный антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. В этот период установится спокойная зимняя погода, однако без существенных осадков. Синоптик отметил, что отсутствие снега и дефицит влаги могут повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона. Традиционно февраль считается месяцем резких температурных колебаний и нестабильных погодных процессов. В последние десятилетия он демонстрировал как суровые морозы (-32°C в 2012 году), так и почти весеннее тепло (+18°C в 1990-м). Повторит ли февраль погодные аномалии прошлого – покажет время.

Ночь на понедельник, 10 февраля, тоже была холодной – на всей территории ударили морозы, местами температура опустилась до -8 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. На Харьковщине, Луганщине и Донбассе днем ожидается до 3 градусов мороза. Во вторник, 11 февраля, ночью ожидается до -7 градусов на большей территории Украины, кроме Днепропетровщины, где будет 3 градуса мороза. Днем будут держать небольшие морозы от -1 до -3, только в Закарпатье потеплеет до +4 градусов.

Киев накроют морозы

Как уже отмечалось, в феврале, по прогнозам синоптиков, в Украину нагрянут сильные морозы. В Киеве также прогнозируется значительное понижение температуры воздуха днем и ночью в течение месяца. Однако на одних сайтах можно встретить информацию о том, что столбики термометров в феврале в столице опустятся до -18 °С, а на других ресурсах даются более благоприятные прогнозы.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, над Скандинавским полуостровом в ближайшие дни сформируется молодой антициклон, способствующий распространению холодных воздушных масс на более южные широты. В результате такого процесса территория нашей страны окажется под влиянием холодного воздуха и северо-западного ветра, поэтому температура постепенно снизится на 3 – 6 °С.

В Киеве же, по данным некоторых сайтов, в течение месяца ожидается достаточно комфортная погода, практически без осадков. Лишь 23 февраля возможен дождь, а 26 числа – снег. Специалисты ресурса прогнозируют температуру в пределах -1…+5 °С днем и -1…-7 °С ночью.

Погода от Игоря Кибальчича

Известный синоптик Игорь Кибальчич также подчеркнул, что с появлением февраля погода постепенно начнет меняться, и зима напомнит о себе ощутимым похолоданием, усилением ветра и снегопадами. В результате развития холодного скандинавского антициклона, постепенно в первой декаде февраля охватит большую часть Европы, снижение температуры произойдет во многих странах.

"В период с 4 февраля до конца первой декады сохранится тенденция постепенного снижения температуры воздуха ночью до -5...-12°С, днем до -5...+1°С. Холоднее всего будет в период с 8 по 10 февраля", — заверил синоптик.

Похолодание также будет сопровождаться выпадением осадков посредством дождя с переходом в снег. Кое-где может сформироваться снежный покров, однако количество снега прогнозируется незначительно.

Таким образом, в ближайшие 10 дней аномально теплая и бесснежная погода постепенно сменится классической зимней, с умеренными морозами, местами со снегопадами и метелью.

Теплые зимы

Примечательно, что руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что зимы до февраля как таковой нет, были отдельные зимние периоды в ноябре, в декабре и январе также несколько дней наблюдалась отрицательная среднесуточная температура. А преимущественно она была выше нуля градусов.

по словам синоптикини, во второй половине месяца будет преобладать антициклональная или солнечная погода, поэтому значительных осадков не прогнозируется, месяц может быть сухим.

Эксперт считает, что снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях, в остальных областях – вряд ли. Если снег там и выпадет, то быстро растает.

День всех влюбленных

День святого Валентина / Фото: РБК-Украина

Отметим, на этой неделе, 14 февраля, в мире отмечают День святого Валентина — один из самых популярных праздников, объединяющий ежегодно влюбленных по всему миру. Хотя сегодня этот день ассоциируется с романтическими признаниями, цветами и шоколадом, его история имеет глубокие корни, уходящие в античные времена. Хотя первоначальный смысл этого праздника был религиозным, впоследствии он приобрел романтический смысл и стал символом любви. Постепенно традиция распространилась по Европе, а затем и по всему миру, трансформируясь в современный праздник влюбленных.

Доподлинно неизвестно, кем был святой Валентин, ведь историки вспоминают нескольких мучеников с этим именем. Одна из самых популярных легенд рассказывает о римском священнике Валентине, который тайно венчал влюбленных, нарушая приказ императора Клавдия II, запрещавшего брак солдатам. За это Валентина заключили в тюрьму и казнили 14 февраля. Другая история связана с его заключением, во время которого он вылечил слепую дочь тюремного смотрителя Юлию. Перед казнью он написал ей письмо, подписав: "Твой Валентин". Это послание могло стать первой "валентинкой", а сам святой – покровителем влюбленных. Сегодня День святого Валентина отмечается во многих странах мира. В этот день влюбленные обмениваются валентинками, цветами, подарками и шоколадом.

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