В Украину идет похолодание: синоптик сообщила, когда будут снег и морозы

В Украине стало прохладнее. Температура воздуха становится привычной для нынешнего времени года. На этой неделе на территорию страны будет влиять воздух арктического происхождения из северных широт.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

По словам эксперта, в большинстве областей будет небольшой снег. В частности, 4 февраля практически повсюду, кроме юга, будет снег. В среду, 5 февраля, небольшие осадки будут в северо-восточных и восточных областях, а также в Карпатах и Прикарпатье, а 6 февраля — только в юго-восточной части страны.

Птуха отмечает, что образование значительного снежного покрова не стоит рассчитывать. Может выпасть максимум до 3 см, и только в отдельных регионах. Тем временем в конце рабочей недели воцарится погода без осадков.

"Усилит антициклон с северо-востока. Он обусловит уже более спокойную погоду без осадков и с прояснениями", — говорит эксперт.

Несмотря на понижение температуры воздуха, по-настоящему сильных морозов не будет, подчеркнула синоптика. Речь идет о возвращении к обычным для Украины зимним значениям температуры воздуха.

Ночью в первой половине недели будет морозно – 0…-7 градусов, а днем – от -3 до +3. В Карпатах холоднее: ночью –6…–13, а днем 0…-5. 7-8 февраля ночью температура воздуха будет составлять -2...-8 градусов. Днем по стране в пределах -3…+3, а в Закарпатье даже теплее — там +1…+6.

Также в Укргидрометцентре предупреждают водителей об гололедице на дорогах, особенно на востоке и юго-востоке страны.

Как сообщалось, Украину накроют морозы и "грязное" облако. Арктический воздух с севера принесет в первую декаду февраля похолодание, которое, по прогнозу синоптиков, будет сопровождаться снегом и мокрым снегом на большинстве территорий страны. Традиционно, холоднее всего будет в Карпатах, а самыми теплыми регионами станут юг и Крым.

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