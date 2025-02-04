До України йде похолодання: синоптикиня повідомила, коли будуть сніг і морози

В Україні стало прохолодніше. Температура повітря стає звичною для нинішньої пори року. Впродовж цього тижня на територію країни впливатиме повітря арктичного походження із північних широт.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

За словами експертки, у більшості областей буде невеликий сніг. Зокрема, 4 лютого практично всюди, крім півдня, сніжитиме. У середу, 5 лютого, незначні опади будуть у північно-східних та східних областях, а також в Карпатах та на Прикарпатті, а 6 лютого - тільки у південно-східній частині країни.

Птуха наголошує, що утворення значного снігового покриву не варто розраховувати. Може випасти максимум до 3 см, і то лише в окремих регіонах. Тим часом кінці робочого тижня запанує погода без опадів.

"Посилиться антициклон з північного сходу. Він зумовить вже більш спокійну погоду без опадів і з проясненнями", - каже експертка.

Попри зниження температури повітря, по-справжньому лютих морозів не буде, наголосила синоптикиня. Йдеться про повернення до звичайних для України зимових значень температури повітря.

Вночі у першій половині тижня буде морозно - 0…-7 градусів, а вдень - від -3 до +3. У Карпатах холодніше: вночі −6…−13, а вдень 0…-5. 7−8 лютого вночі температура повітря становитиме −2…−8 градусів. Вдень по країні у межах −3…+3, а на Закарпатті навіть тепліше — там +1…+6.

Також в Укргідрометцентрі попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах, особливо на сході та південному сході країни.

Як повідомлялося, Україну накриють морози і "брудна" хмара. Арктичне повітря з півночі принесе протягом першої декади лютого похолодання, яке, за прогнозом синоптиків, супроводжуватиметься снігом та мокрим снігом на більшості територій країни. Традиційно, найхолодніше буде у Карпатах, а найтеплішими регіонами стануть південь і Крим.

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