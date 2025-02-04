Україну накриють морози і "брудна" хмара: бабак зробив шокувальний прогноз

Де буде -11°C та сніг у першій декаді місяця, коли Україну накриє "брудна" хмара та що навіщував про погоду в Україні найвідоміший синоптик бабак Тимко – в ексклюзиві TSN.UA.

Готуємо теплі речі: до України суне арктичне повітря. Синоптики попередили про похолодання у лютому. Де буде -11°C та сніг у першій декаді місяця, коли Україну накриє "брудна" хмара та що навіщував про погоду в Україні найвідоміший синоптик бабак Тимко – в ексклюзиві TSN.UA.

Суне арктичне повітря

Похолодання в Україні від першого дня лютого набирає обертів, попереду – морози, місцями міцні. Арктичне повітря з півночі принесе в Україну протягом першої декади лютого похолодання, яке, за прогнозом синоптиків, супроводжуватиметься снігом та мокрим снігом на більшості територій країни. Традиційно, найхолодніше буде у Карпатах, а найтеплішими регіонами стануть південь і Крим.

Температурний режим

Початок місяця (1–10 лютого): Температура повітря вдень коливатиметься від +1°C до +4°C, вночі — від -1°C до -5°C. Очікується хмарна погода з проясненнями, без значних опадів. Середина місяця (11–20 лютого): Денні температури становитимуть 0°C...+2°C, нічні — -3°C...-7°C. Можливі короткочасні опади у вигляді снігу. Наприуінці місяця (21–28 лютого) спостерігатиметься незначне похолодання: вдень від -2°C до +1°C, вночі — від -6°C до -10°C. Переважатиме хмарна погода, можливі опади.

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У вівторок, 4 лютого, невеликий, подекуди помірний сніг, мокрий сніг пройде у більшості областей країни. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -1−6 градусів, денна -3+2 градуси. У Карпатах вночі передбачається -5 -10 градусів, денна -2 -7 градусів.

У свою чергу народна синоптикиня Наталка Діденко запевняє, що впродовж дня вівторка температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 тепла. У Києві, 4-го лютого, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. А надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна чи холодна погода, вночі -3-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла.

Як і попереджали синоптики, у лютому в Україну прийшло зниження температури. За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, внаслідок проникнення на територію східної та південно-східної Європи холодного арктичного повітря з півночі, протягом найближчих днів відбудеться поступове зниження температурного фону.

Похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу, на півдні країни місцями з дощем. В результаті такого процесу, територія нашої країни опиниться під впливом холодного повітря і північно-західного вітру, тому температура поступово знизиться на 3 – 6 °С.

У свою чергу, у середу, 5 лютого, невеликий сніг, мокрий сніг пройде вночі у Карпатському регіоні, вдень у східних, північних областях та місцями у Криму. В інших регіонах без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північної чверті, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря -3 -8 градусів, денна -3+2 градуси. У Карпатах вночі -6 -11 градусів, денна -1 -6 градус.

У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується вдень у частині північних у західни х та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря -2 -7 градусів, денна -2+3 градуси. У Карпатах вночі -6 -11 градусів, вдень -1 -6 градусів.

Похолодання утримається до кінця тижня. У п’ятницю та суботу в деяких регіонах сніжитиме, а температура продовжить знижуватися. У неділю сильний вітер накриє Приазов’я та Крим, де пориви досягнуть 17 м/с. Синоптики закликають українців тепло вдягатися, уникати далеких поїздок та бути обережними на дорогах через ожеледицю та снігові замети.

"Брудна" хмара накриє Україну

Не тільки морози, але й брудне повітря суне до України. Якість повітря вже почала погіршуватися. Особливо це буде помітно у деяких районах на заході країни.

За прогнозами синоптиків, забруднене повітря дістанеться України вже до кінця цього тижня. Хмара пилу йде на Україну з Європи – зокрема Польщі та Німеччини. Вже 6 лютого вона накриє більшість західних областей – Львівщину, Івано-Франківщину, Закарпаття, а також частково Тернопільщину та Буковину.

Прогноз від бабака Тимка

Попри те, що за вікном тільки початок лютого, найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Степовий бабак Тимко III, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету ім. Каразіна в Нестерівці, запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози.

Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку і, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кількадесят кілометрів. В свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передали Тимкові ІІІ подарунок – кошик із фруктами.

Історія Дня бабака

Свято вперше відзначили у 1886 році в місті Панксатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить зі своєї нори. Після цього "Клуб бабака", члени якого вбрані в костюми та циліндри, урочисто оголошують прогнози погоди. У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму "День бабака", який вийшов у 1993 році. Головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову й знову.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НА УКРАЇНУ СУНУТЬ МОРОЗИ і "БРУДНА" ХМАРА! Шок-прогноз від бабака!

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