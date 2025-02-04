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Ворог масовано атакував Черкащину ударними БпЛА: що відомо про наслідки

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Ворог масовано атакував Черкащину ударними БпЛА: що відомо про наслідки

Атака на Черкащину 4 лютого

Область пережила чергову надскладну ніч.

Армія РФ масовано атакувала Черкащину ударними безпілотниками. Виникли пожежі.

Про це пише голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Деталі атаки на Черкащину

Як зазначається, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО. Загалом знищено 12 "Шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків. 

"Зокрема, в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває", – відзначив посадовець.

За попередніми даними, потерпілих немає. 

"Обстеження території триває. Як і встановлення завданої шкоди", – завершив Табурець.

Нагадаємо, 31 січня Черкаську область атакували російські безпілотники "Шахед". У Черкасах є пошкодження через падіння уламків.

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