У ЗСУ розповіли, що відбувається на ключовій ділянці фронту

Окупанти мають великі втрати.
Армія Російської Федерації на Покровському напрямку діє ситуативно. Тобто на Донеччині намагаються просунутись там, де з'являється можливість
Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу "КИЇВ24".
"Успіхи ситуативні. Тобто - де вони розуміють, що можуть просунутися, то туди кидають більше особового складу, дронів та артилерії", - наголосив військовий.
З його слів, кількість та інтенсивність штурмів окупантів зменшилась приблизно удвічі. Втім, кількість ліквідованих солдатів РФ лише збільшується, додає він. Також Цехоцький наголосив, що наразі вже помітно менше російських солдатів у тилу.
Нагадаємо, видання Reuters повідомило про те, що РФ наближається до ключового українського міста. Вони поступово стискають кільце навколо міста Покровська в Донецькій області, яке є важливим логістичним центром. Втім, основні шляхи його постачання опинилися під загрозою.
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