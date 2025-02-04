В ВСУ рассказали, что происходит на ключевом участке фронта

Армия русской Федерации на Покровском направлении действует ситуативно. То есть в Донецкой области пытаются продвинуться там, где появляется возможность

Об этом сообщил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий в эфире телеканала " КИЕВ24 ".

"Успехи ситуативны. То есть — где они понимают, что могут продвинуться, то туда бросают больше личного состава, дронов и артиллерии", — подчеркнул военный.

По его словам, количество и интенсивность штурмов оккупантов уменьшилась примерно вдвое. Впрочем, количество ликвидированных солдат РФ только растет, добавляет он. Также Цехоцкий подчеркнул, что в настоящее время заметно меньше российских солдат в тылу.

Напомним, издание Reuters сообщило о том, что РФ приближается к ключевому украинскому городу. Они постепенно сжимают кольцо вокруг города. Покровская в Донецкой области, которое является важным логистическим центром. Впрочем, основные пути его снабжения оказались под угрозой.

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