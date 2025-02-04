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Потери России на 4 февраля: Генштаб обновил данные

Потери России на 4 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на 4 февраля уничтожено около 843 тысяч русских солдат. / Фото: Associated Press

оккупанты активно теряют технику.

По состоянию на утро 4 февраля ВСУ уничтожили 842 930 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 842 930 (+1270) человек,
  • танков ‒ 9938 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20709 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 22655 (+66) ед,
  • РСЗО – 1269 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1053 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 24003 (+92),
  • крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
  • корабли /катера‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35921 (+123) ед,
  • специальная техника – 3733 (+2).

Как сообщали аналитики ISW, Россия замедлила наступление на фронте. В январе 2025 года российские захватчики несли большие потери на фронте в Украине, но темпы их продвижения значительно упали по сравнению с предыдущим периодом.

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