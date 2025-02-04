Потери России на 4 февраля: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику.
По состоянию на утро 4 февраля ВСУ уничтожили 842 930 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 842 930 (+1270) человек,
- танков ‒ 9938 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20709 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 22655 (+66) ед,
- РСЗО – 1269 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1053 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24003 (+92),
- крылатые ракеты ‒ 3054 (+0),
- корабли /катера‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35921 (+123) ед,
- специальная техника – 3733 (+2).
Как сообщали аналитики ISW, Россия замедлила наступление на фронте. В январе 2025 года российские захватчики несли большие потери на фронте в Украине, но темпы их продвижения значительно упали по сравнению с предыдущим периодом.
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