Перезрелые бананы: можно ли их есть, где использовать и как хранить

Бананы не только вкусны, но и полезны для здоровья. Однако эти фрукты довольно быстро портятся. И после магазина могут превратиться в перезрелые буквально через несколько дней. Читайте в материале ТСН.ua, можно ли есть банан, если он почернел?

Что делать с перезрелым бананом

Если на шкурке фрукта появились заметные коричневые пятна, но внутри плод еще не испортился, его можно употреблять в пищу. Зачастую в магазинах их продают со скидкой. Следует обращать внимание только на то, нет ли на кожуре признаков гниения. Такие бананы лучше не есть, ведь существует высокий риск отравления. Все потому, что употребление сильно почерневших перезрелых плодов увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. А еще существует прямая зависимость между количеством коричневых пятен на шкурке и количеством сахара в плоде.

Почему нельзя есть коричневые бананы

Перезрелые бананы могут стать причиной нескольких проблем со здоровьем:

в таких плодах содержится большое количество тирамина – он работает как адреналин в организме, повышая уровень сахара и давление;

употребление почерневших бананов может привести к отравлению с осложнениями;

подгнившие фрукты отрицательно влияют на работу печени.

Помимо повышенного количества сахара в перезрелых плодах содержится и большое количество антиоксидантов. Происходит это из-за разрушения хлорофилла.

Могут быть полезны почерневшие бананы

Все же перезрелые бананы несут и некоторую пользу. Речь идет только о тех плодах, которые еще не начали гнить и имеют небольшое количество коричневых пятен. После их употребления, в организм моментально "впрыскивается" энергия. Поэтому их чаще всего используют спортсмены, чтобы "подзарядиться".

Что приготовить из перезрелых бананов

Что приготовить из перезрелых бананов? / Фото: Pexels

Из почерневших бананов, еще не потерявших свой вкус, можно приготовить вкусный и полезный десерт, который понравится всей семье. К примеру, банановый кекс с орехами и шоколадом.

Что нужно:

200 г муки;

2 ч.л. разрыхлителя;

100 г коричневого сахара;

3 яйца;

180 г сливочного масла;

2 банана;

70 г шоколадных капель;

2 ст. л. меда (по вкусу);

70 г грецких орехов.

Приготовление очень простое:

Взбить размягченное сливочное масло с сахаром до пышной массы с помощью миксера. Добавить мед, а затем яйца по одному. Каждый раз хорошо взбивать. Один банан тщательно размять вилкой, а другой порезать на кусочки. Добавить в тесто и размешать. Всыпать муку с разрыхлителем. Замесить тесто. Аккуратно вмешать орехи и шоколадные капли. Выложить в форму. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Готовый кекс нужно слегка охладить, вытащить из формы, по желанию украсить сахарной пудрой.

Как правильно хранить бананы, чтобы они не почернели

В первую очередь, важно запомнить, что бананы нельзя хранить в холодильнике. После того как фрукт принесли из магазина, его кладут в сухое, прохладное и защищенное от солнечных лучей место. Оптимальной температурой считается до +12 градусов. При более высокой температуре бананы созреют быстрее.

Интересно, что бананы можно замораживать. Перед этим их очищают, нарезают или превращают в пюре. Очищенные бананы можно хранить в морозильной камере до трех месяцев. Если оставить шкурку, они будут оставаться свежими до 2 месяцев.

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