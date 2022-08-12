Как хранить бананы, чтобы они были желтыми более двух недель

Каждый из нас хотя бы раз в жизни покупал бананы "с запасом". Однако, эти фрукты часто дома начинают портиться и чернеть. Не только внешний вид продуктов становится непривлекательным, они изменяют свои вкусовые свойства. Как хранить бананы дома правильно – читайте в материале ТСН.ua.

Эксперт по гигиене пищевых продуктов Таш Блайт рассказал изданию Express, что существуют способы хранения бананов, которые помогут оставаться свежими и желтыми более двух недель.

Почему со временем бананы становятся черными

То, что на кожуре бананов появляются черные пятна – это не проблема и не болезнь. Бананы чернеют в процессе обыкновенного созревания. Пруды появляются тогда, когда в кожуре распадается крахмал и образуется сахароза.

Интересно, что для человека процесс окисления не только не вреден, но даже полезен. Ведь в этот момент в мякоти банана содержится самое большое количество питательных веществ, а еще продукт лучше усваивается.

Однако часто хочется, чтобы фрукты дольше полежали свежими, чтобы потом не пришлось их выбрасывать.

Как хранить бананы, чтобы они не чернели

Очень важно соблюдать определенные правила при хранении бананов:

покупайте фрукты зелеными, чтобы они могли созреть у вас дома;

лучше держать бананы подальше от других фруктов – во время созревания они выделяют этилен (газ, заставляющий фрукты портиться быстрее);

вынимайте бананы из пакетов, в которых они упакованы – там скапливается влага и газ этилен, поэтому фрукты созревают быстрее;

Бананы следует хранить при комнатной температуре, в затемненных местах, подальше от влаги – оптимальной температурой считается 12-14 градусов тепла.

Есть еще один немаловажный момент: если подвесить связку бананов на веревке и оставить в темном прохладном помещении, то они смогут оставаться свежими до 16 дней. Хотите хранить бананы в холодильнике? Перед этим положите их в бумажный пакет. Он сохранит их от лишней влаги, поэтому они будут оставаться желтыми до 10 дней.