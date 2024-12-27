Печенье медовое: простой рецепт

Медовое печенье – это отличный вариант выпечки на скорую руку, когда хочется сладенького, а возиться долго с выпечкой нет времени.
Это печенье может быть любой формы и размера, приготовьте его вместе с детьми. Получается ароматным и долго не черствеет.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 450 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 80 г
- мед
- 100 г
- растительное масло
- 100 г
- сода пищевая
- 1 ч. л.
- кардамон молотый
- 1/4 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- В миске соедините яйца, сахар и соль взбейте венчиком. Добавьте мед, ванилин, кардамон, перемешайте и влейте растительное масло. Еще раз взбейте венчиком. Муку просейте с содой и частями добавьте ее в медовую массу, перемешивая, затем тесто замесите руками. Тесто должно получиться гладкое и не липнуть к рукам.
- Скатайте из теста шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка придавите шарики раками или вырежьте формочками для печенья, оставляя между ними пространство.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут.
Советы:
Если печенье сделать толще, то оно получится мягким, а если тоньше, то хрустящим.