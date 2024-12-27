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Печенье медовое: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
393 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
1 мин
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Печенье медовое: простой рецепт

Печенье / Фото: Credits

Медовое печенье – это отличный вариант выпечки на скорую руку, когда хочется сладенького, а возиться долго с выпечкой нет времени.

Это печенье может быть любой формы и размера, приготовьте его вместе с детьми. Получается ароматным и долго не черствеет.

Ингредиенты

мука пшеничная
450 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
80 г
мед
100 г
растительное масло
100 г
сода пищевая
1 ч. л.
кардамон молотый
1/4 ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
  1. В миске соедините яйца, сахар и соль взбейте венчиком. Добавьте мед, ванилин, кардамон, перемешайте и влейте растительное масло. Еще раз взбейте венчиком. Муку просейте с содой и частями добавьте ее в медовую массу, перемешивая, затем тесто замесите руками. Тесто должно получиться гладкое и не липнуть к рукам.
  2. Скатайте из теста шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, слегка придавите шарики раками или вырежьте формочками для печенья, оставляя между ними пространство.
  3. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут. 

Советы:

Если печенье сделать толще, то оно получится мягким, а если тоньше, то хрустящим.

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