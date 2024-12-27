Ночью россияне ударили ракетами и беспилотниками: сколько целей сбило ПВО

Ночью на пятницу, 27 декабря, российская армия нанесла удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области, а также атаковал 24 ударными БпЛА Shahed и беспилотниками других типов. ПВО уничтожило 13 дронов, а 11 было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 13 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях", — сообщило Командование.

Отмечается, что российские войска запустили БПЛА Орла, Брянска, Миллерово, а "Искандеры" – из Воронежской и Курской областей.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, когда РФ может совершить следующую массированную атаку. По его словам, у РФ есть запасы на две масштабные атаки.

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