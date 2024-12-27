Ситуация на фронте обостряется: Генштаб сообщил детали

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.

Об этом сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении в сутки произошло девять атак оккупантов.

При поддержке авиации на Лиманском направлении враг атаковал 25 раз.

Вчера агрессор четырежды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Григорьевки на Северском направлении. Удачи не имел.

Четыре штурма состоялись за прошедшие сутки на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Дилиевка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма. Основные наступательные усилия враг сосредотачивался в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Андреевка и Курахово.

На Времивском направлении противник совершил 24 штурма наших позиций.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не предпринимал.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики предприняли одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении российские захватчики три раза атаковали наши позиции. Понеся потери, отошли.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 20 атак противника, враг нанес 424 артиллерийских обстрела, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня, совершил 24 авиационных удара, сбросив 34 КАБа.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, средство ПВО, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и единицу спецтехники оккупантов.

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