Россия пытается защитить аэродром "Саки": партизаны выяснили, что там строится

Ранее подобные постройки видели и на других российских авиабазах.

Россияне пытаются построить защитные сооружения для своих военных самолетов на оккупированном аэродроме у Сак в Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Агенты движения совершили разведку военной авиабазы возле поселка Новофедоровка в Сакском районе временно оккупированного Крыма.

"Было зафиксировано наличие спецтехники и строительные работы, свидетельствующие о том, что оккупанты пытаются возвести защитные сооружения для самолетов", — отметили партизаны.

Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Кроме того, было зафиксировано точное количество и типы самолетов, размещенных на аэродроме, а также прикрывающие их системы ПВО добавили в подполье.

С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й морской штурмовой авиационный полк на самолетах Су-24М и Су-30СМ. Ранее Силы обороны Украины неоднократно наносили успешные удары по этому объекту, напомнили в "Атеш".

Напомним:

На авиабазе "Бельбек" близ Севастополя российская армия строит защитные сооружения для самолетов, сообщает издание The War Zone со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

На сделанном 19 декабря снимке от Planet Labs видно, как новые защитные сооружения строятся с использованием железобетонных конструкций, обеспечивающих лучшую защиту самолетов от больших обломков и близких взрывов. На разных этапах строительства есть десять укрытий.

Помимо укрепленных индивидуальных укрытий для самолетов спутниковые снимки также зафиксировали строительство менее защищенных легких укрытий. Эти постройки создаются с применением традиционных каркасных конструкций и расположены на групповых стоянках самолетов, где обычно осуществляется подготовка боевой авиации к взлету и подвешиванию вооружения.