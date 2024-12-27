Росія намагається захистити аеродром "Саки": партизани з'ясували, що там будується

Раніше подібні споруди бачили й на інших російських авіабазах.

Росіяни намагаються побудувати захисні споруди для своїх військових літаків на окупованому аеродромі біля Сак у Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти руху здійснили розвідку військової авіабази біля селища Новофедорівка у Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

"Було зафіксовано наявність спецтехніки та будівельні роботи, які свідчать, що окупанти намагаються звести захисні споруди для літаків", - зазначили партизани.

Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Крім того, було зафіксовано точну кількість та типи літаків, розміщених на аеродромі, а також системи ППО, які їх прикривають, додали у підпіллі.

Від 2014 року на аеродромі дислокується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на літаках Су-24М та Су-30СМ. Раніше Сили оборони України неодноразово завдавали успішних ударів по цьому об'єкту, нагадали в "Атеш".

Нагадаємо:

На авіабазі "Бельбек" поблизу Севастополя російська армія будує захисні споруди для літаків, повідомляє видання The War Zone із посиланням на отримані супутникові знімки.

На зробленому 19 грудня знімку від Planet Labs видно, як нові захисні споруди будуються з використанням залізобетонних конструкцій, які забезпечують значно кращий захист літаків від великих уламків та близьких вибухів. На різних етапах будівництва є десять укриттів.

Крім укріплених індивідуальних укриттів для літаків, супутникові знімки також зафіксували будівництво менш захищених легких укриттів. Ці споруди створюються із застосуванням традиційних каркасних конструкцій та розташовані на групових стоянках літаків, де зазвичай здійснюється підготовка бойової авіації до зльоту та підвішування озброєння.