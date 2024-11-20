Зеленський розповів, як Україна повертатиме Крим

Зеленський наголосив, що "не може юридично визнати будь-яку окуповану територію України російською".

Україна не має достатньої сили для того, щоб повернути собі кордони 1991 року військовим шляхом. Тому українці готові повертати Крим за допомогою дипломатії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу Fox News.

"Я вже казав, що ми готові дипломатичним шляхом повернути Крим. Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", – сказав глава держави.

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Зеленський пояснив, що Україна "не може юридично визнати будь-яку окуповану територію російською".

"Це про ті території,... які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року... Юридично ми це не визнаємо, ми це не приймаємо", – додав він.

Раніше телеканал Fox News опублікував уривок з інтерв'ю із Зеленським, в якому він сказав, що Україна без американської підтримки може програти війну.

Нагадаємо, радник Трампа заявив, що Україна має забути про Крим і думати про мир. Цю заяву прокоментував радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

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