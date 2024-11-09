Зеленський має забути про Крим — радник Трампа

Радник Трампа зробив скандальну заяву щодо України.
Старший радник новообраного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявив, що Україні варто відмовитися від намірів повернути Крим і зосередитися на досягненні миру.
Про це пише ВВС.
"І якщо президент Зеленський сідає за стіл переговорів і каже, що ми можемо досягти миру, тільки якщо у нас буде Крим, він показує нам, що він несерйозний. Криму більше не буде", - сказав Ланза в інтерв'ю BBC.
За словами радника, який працює з Трампом з 2016 року, нова адміністрація США попросить Зеленського представити "реалістичне бачення миру". При цьому повернення Криму, на думку Ланзи, "не є метою Сполучених Штатів".
"Коли Зеленський каже, що мир буде лише після повернення Криму, у нас є новина для президента Зеленського: Криму більше немає. І якщо вашим пріоритетом є повернення Криму та боротьба американських солдатів за повернення Криму, ви в ній одні", - підкреслив радник Трампа.
Попри жорстку позицію щодо Криму, Ланза висловив повагу до українського народу, однак наголосив, що пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".
Нагадаємо, раніше видання The Telegraph оприлюднило чергові деталі нібито "мирного плану" Трампа щодо України. Так, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.
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