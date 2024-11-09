Путін вважає, що Трамп підкорятиметься інтересам Кремля – ISW

Диктатор хоче домогтися перезавантаження відносин з США на російських умовах.
Президент Росії Володимир Путін намагається сформувати зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як вважають аналітики, з заяви Путіна випливає, що Росія погодиться на перезавантаження російсько-американських відносин лише за умови, що США скасують санкції та обмеження проти Росії і припинять підтримувати Україну – фактично на умовах, які вигідні Росії за рахунок інтересів США.
"Путін, схоже, припускає, що обраний президент США Дональд Трамп підкорятиметься інтересам і перевагам Кремля, не пропонуючи Кремлю жодних поступок чи пільг натомість. Путін сигналізує своїй внутрішній аудиторії, що Кремль не бажає поступатися будь-яким аспектом своїх максималістських цілей в Україні", - додали аналітики.
Нагадаємо, на президентських виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп, зміна адміністрації і передавання влади має відбутися 20 січня.
В інтерв'ю NBC після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог з Володимиром Путіним. Але жодних строків чи очікувань від цієї розмови він не озвучив.
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