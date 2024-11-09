Друга доба масованої атаки по Одесі: є загиблі

Росіяни знову вгатили по Одесі - випустили ударні безпілотники.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС.

"Рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них - одна дитина. За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них - двоє дітей", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.

За даними Повітряних сил, Одеса стала епеіцентром нічного удару.

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