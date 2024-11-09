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Вторые сутки массированной атаки по Одессе: есть погибшие

Вторые сутки массированной атаки по Одессе: есть погибшие

Последствия атаки / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Среди пострадавших есть дети.

Россияне снова ударили по Одессе – выпустили ударные беспилотники.

О последствиях атаки сообщили в ГСЧС.

"Спасатели и добровольцы всю ночь ликвидировали последствия обстрелов. Повреждены жилые дома, сгорели десятки автомобилей, произошел пожар на складе. Психологи ГСЧС помогли 25 лицам, среди них — один ребенок. По предварительной информации, один человек погиб, 13 ранены, из них — двое детей", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, россияне совершили атаку ударными БпЛА по Одессе ночью 9 ноября. В результате атаки повреждения жилых зданий, разрушение и пожары. Один из беспилотников упал во дворе жилого комплекса и поджег припаркованные там автомобили.

По данным Воздушных сил, Одесса стала эпицентром ночного удара.

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