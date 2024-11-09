Россияне атаковали Украину "Шахедами": один из регионов стал эпицентром удара

Сегодня ночью россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"Противник атаковал из районов Приморско-Ахтарска и Орла 51 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Эпицентр удара – Одесчина", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Напомним, российские захватчики снова атаковали Одессу ударными дронами. В результате вражеских ударов повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе.

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