Президент Чехии объяснил, как Трамп собирается закончить войну в Украине

Дональд Трамп может попытаться завершить войну в Украине и договориться с Владимиром Путиным. Однако такое соглашение может не отвечать интересам Украины или Европы.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Aktuality.sk.

По его словам, ситуация в Украине меняется в пользу России, и мотивировать обе стороны к мирным переговорам трудно.

"Так что то, что мы видели тогда, было своеобразной ловушкой. Сейчас ситуация складывается получше в пользу России, чем в пользу Украины. И в этой ситуации трудно мотивировать обе стороны к переговорам", — сказал чешский президент.

По его словам, многие страны ожидают новой администрации США, надеясь, что Трамп реализует обещанные изменения и завершит войну за 24 часа. Павел не считает это возможным, но верит, что Трамп попытается заключить соглашение с Путиным.

По мнению чешского президента, такое соглашение вряд ли будет в интересах Украины или Европы, поскольку, вероятно, будет предусматривать передачу части оккупированной украинской территории России или отсрочку вступления Украины в НАТО не менее 20 лет.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало "мирный план" Трампа, который он может предложить. Больше об этом читайте в новости.

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