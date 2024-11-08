Погода в ноябре: как долго еще продержится тепло

Во второй половине ноября ожидается переменная погода с достаточным количеством осадков и невысокой температурой.

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Какой будет погода в выходные

Выходные приближаются, как и зима, а потому, пока еще не ударили морозы, хотелось бы отдохнуть и на свежем воздухе. В частности, специалисты "Укргидрометцентра" говорят, что в пятницу, 8 ноября, будет идти дождь, удержится погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер незначительный, переменных направлений, 3-8 м/с; в восточной части западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4°С, а днем ​​будет +8…+13°С.

Похожая ситуация и в субботу, 9 ноября, осадков также не прогнозируется, но ночью и утром будет местами туман, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять от одного градуса мороза до +4 градусов тепла, а днем ​​будет от +8 до +13 °С градусов тепла.

Аналогичная погода нас ожидает и в воскресенье, 10 ноября, по всей территории Украины продолжит господствовать антициклон. Но ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью будет составлять от 0 до +5 градусов тепла, а днем ​​также будет от +8 до +13 градусов тепла.

Как долго еще будет тепло

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что в ноябре тепло еще удержится в Украине. А вот будет продолжаться месяц по-разному: чем дальше к северу и востоку, тем раньше придет холод.

Когда похолодает

Холодать начнет во второй декаде, температура к концу месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем ​​и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью.

С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается мокрой, пройдут дожди с мокрым снегом.

"Температурные качели" в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начался +12-13 градусами днем, дальше несколько дней синоптики прогнозируют, что будет +5-7, а затем тепло еще немного вернется и будет снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь.

Где будет холодно

В восточных областях – это Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступил в свои права уже на третий день. на 2-3 градуса, ночью заморозки до -2 градусов. декаде дождь больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег. Дневная температура быстро упала с +10-12 градусов до +5-6, синоптики говорят, что так будет в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, ночью заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало, и они будут незначительными. Только в третьей декаде будет дождь больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег. Южные области встретят ноябрь комфортными температурами. Однако дальше будет похолодание.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину идут морозы.