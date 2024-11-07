Готовы к морозам?: Украину накроет новый антициклон

К холодам готовы? К Украине приближаются морозы. Синоптики дали новый прогноз!

Чего ждать украинцам в ближайшие дни – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Новый антициклон в Украине

На Украину надвигается новый антициклон под названием "Антициклон будущего". Синоптики уже даже шутят, что было бы с погодой, если бы ее выбирали украинцы:

"Представляю, что было бы с погодой, если бы украинцы ее выбирали. Формировали бы партии – Антициклон Будущего, Оппозиционный Циклон, Атмосферный Народный Фронт, Обильные Дожди, Солнце – Навсегда, Разве Это Дожди, Украина Без Туманов, Народная Снежная Инициатива, Украинцам – Солнце, Врагам – Смерчи… Здесь можно упражняться бесконечно. Однако я убеждена, что у нас так не будет, потому что выбирая какую-то погоду, потом пришлось бы за нее отвечать. А так всегда ответственны за любую синоптическую ситуацию метеорологи, на которых можно все свалить. А порой и правильно".

Погода на 7 ноября

Но шутки шутками, синоптик Наталья Диденко рассказала, каким будет 7 ноября. Говорит, что как раз в столице в этот день побеждает партия Антициклон Будущего, потому что и 8 ноября, и в ближайшее время каких-либо существенных осадков не предвидится и даже солнце будет светить. Правда, заявит о себе оппозиционная платформа Туманный Блок, но в основном будут вклиниваться кандидаты в ночные и утренние часы. А вот что будет на градуснике – читайте дальше:

"В четверг в Украине антициклон обусловит везде сухую воздушную массу, осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный, 5-12 метров на секунду. Температура воздуха в ближайшую ночь составит в западных областях 0-3 градуса мороза, а на остальной территории Украины +2+5 градусов. В течение дня 7 ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9+12 градусов, на юге до +12+15 градусов, только на северо-востоке будет свежее, +7+9 градусов. В ближайшую ночь в Киеве +2+4 градуса, завтра днем ​​потеплеет до +8+10 градусов. В дальнейшем погода в Украине будет свежей, холодноватой, но преимущественно сухой".

Когда наступит похолодание?

В то же время о сильном похолодании, говорят синоптики, пока речь не идет. Дневные максимумы в конце недели немного повысятся, сказала Наталья Птуха и добавила, что днем в среднем на примере столицы может быть, в том числе до +9. Ну а вообще ноябрь – период предзимья и температурных качелей. В этом месяце погода действительно, как привередливая девушка. Специалисты Украинского гидрометцентра сообщили, что средняя температура воздуха в ноябре будет, как и в прошлом году, в пределах нормы. Только на востоке и юго-востоке – несколько выше нормы. Однако это меньше, чем на один градус.

Минимумы и максимумы температур в ноябре

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза. В северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах – 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области – 13 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму – до 29 градусов тепла.

Где будет тепло?

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь начнется одинаково во всех областях Украины, то есть тепло еще удержится. А вот продлится месяц по-разному: чем дальше на север и восток, тем раньше придет холод.

Когда выпадет снег?

Холодать начнет во второй декаде ноября. Температура к концу месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается мокрой, пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего будет дождить на Буковине и Хмельнитчине. А вот на севере погода в ноябре будет разной.

Погода в центральных областях

"Температурные качели" в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начнется с +12-13 градусов днем, дальше несколько дней будет +5-7 и снова +9-11. Ночью – холоднее на 5-7 градусов, немного будет дождить.

Погода в восточных областях

В восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступит в свои права уже на третий день. Дневная температура быстро упадет от +10-12 градусов до +5-6 и будет держаться такой в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, а учитывая, что небо часто будет малооблачным, ночью ожидаемы заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало, и они будут незначительными. Только в третьей декаде будет дождить больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег. Южные области встретят ноябрь комфортными температурами. Однако дальше будет похолодание.

Прогнозы погоды отличаются

По всей видимости, прогнозы "Укргидрометцентра" и погодных сайтов отличаются: специалисты-метеорологи ожидают незначительное потепление во второй половине ноября, которое будет сопровождаться дождями. Интернет-синоптики обещают постепенное похолодание в течение месяца, а ближе к зиме – дожди с мокрым снегом по всей Украине, даже в южных областях.

Напомним, что текущая рабочая неделя в Украине началась сильным ветром, который срывал крыши и утепление из домов в Киеве. Частично взлетали даже балконы и летели в машины.

В другом районе столицы ветер полностью сорвал крышу, а дерево упало на ворота дома, откуда как раз должны были выходить дети.

Ветер валил деревья

Валил деревья ветер и в Кривом Роге. В частности, на улице Пляжной между первым и вторым подъездами надломился огромный тополь. В Черниговской области непогода вывела из строя линии электропередач в 66 населенных пунктах, без света оказались более 15 тыс. потребителей. А в Харькове 4 ноября уже началась зима: люди поделились кадрами первого снега в Сети. А на фоне – побитый город после обстрелов.

4 ноября в Киеве порывы ветра достигали 20 м/с! Но, как говорят синоптики, до конца этой недели ветер с ног уже не будет сносить.

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