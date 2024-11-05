Погода в ноябре: где будет тепло, а где снег

Погода снова поражает. Ноябрь продолжает удивлять погодой.

Продлится месяц по-разному: в каких областях еще будет тепло, а где похолодает и что за магнитные бури снова накрыли нашу страну – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Какая будет погода в ноябре?

Ноябрь в каждом регионе будет разным. Синоптики говорят, чем дальше к северу и востоку, тем раньше придет холод. По обобщенному прогнозу холода начнет во второй декаде, температура к концу месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается мокрой, пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего будет дождь на Буковине и Хмельнитчине. А вот на севере погода в ноябре будет разной. "Температурные качели" в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начнется от +12-13 градусов днем, дальше несколько дней будет +5-7 и снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь. Кроме этого, на Украину сует новый антициклон, который принесет погоду без дождей и сплошной облачности. В частности, о погоде на текущую неделю рассказала синоптика "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA.

Где будет самое холодное

По ее прогнозам намека на мощные циклоны и осадки в ближайшей синоптической перспективе нет, заверила она. В то же время, специалисты "Украинского гидрометцентра" сообщили, что средняя месячная температура воздуха в нынешнем ноябре будет, как и в прошлом году, в пределах нормы почти на всей территории Украины. Только на востоке и юго-востоке – несколько выше нормы. Однако это меньше, чем на один градус. Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, пора предзимья. Оно начинается после устойчивого перехода средней дневной температуры через +5 градусов в сторону понижения. По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза. В северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах – 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области – 13 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла. В восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступит в свои права уже на третий день: дневная температура быстро упадет от +10-12 градусов до +5-6 и будет держаться такой в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, а учитывая, что небо часто будет малооблачным, ночью ожидаемые заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало, и они будут незначительными. Лишь в третьей декаде будет дождь больше, особенно в Харьковской области, иногда будет пролетать снег.

Где будет тепло

Южные области встретят ноябрь удобными температурами. Однако дальше будет похолодание. А вот на сайте метеопрог более подробно рассказали, чего ожидать украинцам в текущей неделе. Итак, во вторник, 5 ноября, в Украине существенных осадков не предполагается. Лишь ночью в восточной части, днем местами в северных регионах пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на востоке ночью сохранятся отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять от -4…+1 °С, днем +3…+8 °С, на северо-востоке около нуля. В среду, 6 ноября, ночью в северных и центральных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по всей Украине ожидается сухая и спокойная погода. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -4…+1 °С, днем +5…+10 °С, в северо-восточной части 0…+5 °С. В четверг, 7 ноября, под влиянием антициклона на всей территории Украины ожидается сухая и спокойная погода. В западных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3°С, днем +7...+12°С, на востоке +2...+7°С. В пятницу, 8 ноября, будет держаться погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в восточной части западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, днем +8…+13 °С. В субботу, 9 ноября, будет держаться погода без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в западных регионах переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, днем +8…+13 °С. В воскресенье, 10 ноября, на всей территории Украины продолжит господствовать антициклон. Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5°С, днем +8…+13°С.

И снова магнитные бури

Но это еще не все сюрпризы! На сайте meteoagent предупредили, что уже через несколько дней страна окажется под влиянием новой магнитной бури. Специалисты отмечают, что магнитная буря атаковала страну еще 25 октября. Тогда ее мощность была на уровне 4 баллов. Уже на следующий день она выросла до 5 баллов. На таком уровне она продержалась по 28 октября включительно. С 29 октября по 1 ноября включительно мощность магнитной бури остановилась на отметке почти 7 баллов, после чего пошла на убыль. Ожидалось, что магнитная буря окончится, но уже 4 ноября страну атаковала новая буря. Она ударила с мощностью около 6 баллов. Согласно прогнозу, на следующий день она станет 3-балльной. В то же время, стоит отметить, что уже 11 ноября страну атакует новая магнитная буря и ударит сразу с почти 5-бальной мощностью.

Будет ли зима теплой

А вот по зиме, метеорологи говорят, что средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы. Она будет колебаться от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает метеорологиня Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Но не исключает, что будут заливы арктического холода, то есть понижение температуры.

Так, благодаря этому, воздушные массы на территорию Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

Какие риски предполагают синоптики

В то же время, отметила Балабух, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеорологиня уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.