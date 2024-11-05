Президентские выборы в США: городок на севере первым объявил о результатах

В голосовании приняли участие четыре избирателя, аффилированные от Республиканской партии, и двое, которые не выразили поддержки ни одной из партий.

В крошечном обществе Диксвилл-Нотч на севере Соединенных Штатов уже известны результаты выборов президента. Шесть избирателей там отдали свои голоса поровну за обоих кандидатов.

Об этом пишет CNN.

За Камалу Харрис и Дональда Трампа проголосовали по три человека из Диксвилл-Нотча. Так, это место стало первым в стране, где объявили результаты выборов.

В голосовании приняли участие четыре избирателя, аффилированные от Республиканской партии, и двое, которые не выразили поддержки ни одной из партий.

Диксвилл-Нотч расположен вдоль американо-канадской границы в северной части штата Нью-Гэмпшир. Избирательные участки там открыли и закрыли сразу после полуночи по восточному времени (разница с Украиной – 7 часов).

Выборы президента США

Кандидаты от республиканцев Дональд Трамп и демократов Камала Харрис являются главными соперниками на состоявшихся во вторник 5 ноября президентских выборах в США.

Напомним, кандидаты в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис и Дональд Трамп почти сравнялись по рейтингу поддержки в штате Пенсильвании, который является одним из самых главных в предвыборной гонке.

К слову, чиновники Офиса президента Украины Владимира Зеленского "оптимистично настроены" по поводу возможной победы Дональда Трампа на выборах президента в США. Они считают, что Зеленский сможет склонить его на свою сторону.

Ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, у кого сейчас больше шансов стать президентом США — Трамп или Гаррис.

Все детали здесь: Выборы в США: кто станет следующим президентом – онлайн

Как работает система выборов в США и почему результаты голосования сомнительны

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