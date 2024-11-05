Президентські вибори у США: містечко на півночі першим оголосило про результати

У голосуванні взяли участь чотири виборці, афілійовані від Республіканської партії, та ще двоє, які не висловлювали підтримку жодній із партій.

У крихітній громаді Діксвілл-Нотч на півночі Сполучених Штатів уже відомі результати виборів президента. Шестеро виборців там віддали свої голоси порівну за обох кандидатів.

Про це пише CNN.

За Камалу Гарріс і Дональда Трампа проголосували по три людини Діксвілл-Нотча. Так, це місце стало першим у країні, де оголосили результати виборів.

У голосуванні взяли участь чотири виборці, афілійовані від Республіканської партії, та ще двоє, які не висловлювали підтримку жодній із партій.

Діксвілл-Нотч розташований уздовж американсько-канадського кордону в північній частині штату Нью-Гемпшир. Виборчі дільниці там відкрили й закрили одразу після півночі за східним часом (різниця з Україною — 7 годин).

Вибори президента США

Кандидати від республіканців Дональд Трамп і демократів Камала Гарріс є головними суперниками на президентських виборах у США, що відбудуться у вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп майже зрівнялися за рейтингом підтримки у штаті Пенсильванії, який є одним з найголовніших у передвиборчій гонці.

До слова, посадовці Офісу президента України Володимира Зеленського "оптимістично налаштовані" щодо можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США. Вони вважають, що Зеленський зможе схилити його на свій бік.

Раніше колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, хто зараз має більше шансів стати президентом США — Трамп чи Гарріс.

Усі деталі тут: Вибори у США: хто стане наступним президентом – онлайн

Як працює система виборів у США й чому результати голосування сумнівні

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