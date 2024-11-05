Вночі РФ вдарила ракетами і дронами: скільки цілей збито і куди вдарив ворог

Один БпЛА повернувся до РФ.

Вночі проти листопада РФ вдарила ракетами по Одеській області та керованими авіабомбами по Харківщині. Крім того, росіяни запустили 79 Shahed та безпілотників невстановленого типу. Знищено 48 дронів та дві ракети.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ППО.

Росіяни завдали ударів двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині. Безпілотники окупанти запускали із напрямків Брянська, Курська, Орела, що в РФ.

" Станом на 08:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах України, а один дрон повернувся до Росії.

Як повідомлялося, цієї ночі ворог випустив низку безпілотників по Україні. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Лунали вибухи. Зокрема, через роботу ППО.

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