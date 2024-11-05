Виробництво "шахедів" у Росії зростає: чи зможуть вони занурити Україну в пітьму – Forbes

Загалом захисні заходи дозволяють Україні відбивати близько 95% "шахедів", що прибувають, але зі збільшенням загальної кількості ворожих безпілотників збільшується і кількість влучань.

Жовтень став найгіршим місяцем у плані атак російських безпілотників далекого радіусу дії на Україну. Місяць тому кількість безпілотників становила менше 1 тисячі, у вересні вона зросла до 1 301, а минулого місяця досягла 2 023. З наближенням зими Росія використовує свої безпілотники для ударів по енергооб'єктах та відключення електрики в Україні, намагаючись заморозити країну та примусити її підкоритися.

Про це пише Forbes.

У доповіді Місії ООН зі спостереження за дотриманням прав людини наголошується, що минулого року російські атаки були спрямовані на об'єкти електропередачі, а цього року – на об'єкти генерації електроенергії. До червня 73% теплових електростанцій країни було виведено з ладу.

Стратегічні наслідки важко переоцінити. Наземний наступ Росії просувається вперед з величезними втратами в живій силі та техніці і не принесе вирішального результату. Але збитки, завдані енергетичній інфраструктурі, які, на думку Washington Post, можуть призвести до "20 годин темряви або більше на день у глибині холодної української зими", можуть мати значно більший вплив, змушуючи Україну вести переговори на невигідних умовах.

Президент Зеленський продовжує просити про збільшення кількості коштів ППО та зброї далекого радіусу дії для завдання ударів по російських безпілотних об'єктах. Днями він наголосив на необхідності "справді ефективних санкцій, щоб перешкодити Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва безпілотників і ракет", оскільки росіяни значною мірою залежать від імпортної електроніки, зокрема з Америки.

Чи можна зупинити атаки російських безпілотників?

Хоча Україна не має в своєму розпорядженні ракет Patriot та інших сучасних засобів оборони, її захисники знаходять безліч інших способів зупинити "шахеди".

"Шахеди" тепер перетинають країну на великій висоті, і більшість оборонних зусиль тепер покладено на військово-повітряні сили. "Шахеди", що повільно рухаються – відносно легкі мішені для гелікоптерів, які змагаються в швидкості і розстрілюють їх з неба з гармат – один вертоліт був помічений з шести відмітками про поразку "шахедів", йдеться в статті.

Електронна війна також грає дедалі більшу роль. В українських звітах тепер зазначається, скільки "шахедів" було збито кінетичними засобами (гарматами та ракетами), а скільки – перешкодами.

1185 "шахедів" було збито звичайними засобами, а ще 738 – засобами радіоелектронної боротьби, згідно з даними ShahedTracker, який збирає щомісячні підсумки із щоденних бюлетенів, що випускаються українськими ВПС. Це важливо, тому що в той час, як ракети коштують сотні тисяч доларів, а гарматні постріли – тисячі, електронні глушники практично нічого не стоять в експлуатації і в них ніколи не закінчуються боєприпаси.

У звіті також наголошується, що 29 "шахедів" відлетіли і повернулися до Росії, що, ймовірно, свідчить про те, що українська система спуфінгу "Покрова", яка заплутує супутникову навігацію, робить свою дію.

У сукупності ці захисні заходи дозволили відбити близько 95% "шахедів". Але зі збільшенням загальної кількості ворожих безпілотників збільшується кількість влучань.

Росіяни постійно модернізують "шахеди" і намагаються знайти способи зробити їх ефективнішими. У вересні один із них був виявлений із супутниковим зв'язком Starlink американського виробництва, що забезпечує далекий зв'язок, стійкий до перешкод, для точних атак, повідомляє Ukrainian Defence Express.

Багато що з ймовірних "шахедів" насправді є не великими безпілотниками іранської розробки, які зараз виробляються в Росії, а набагато меншими безпілотниками зі значно меншими боєголовками, які використовуються як приманка, щоб відвернути увагу української оборони та виснажити боєприпаси. В останні місяці було помічено кілька різних типів, включаючи Italmas та Gerbera, і, за повідомленнями, Росія імпортує безпілотники Garpiya-3 із Китаю. Все це робить наступ менш небезпечним, ніж можна судити за однією лише цифрою у заголовку.

Перехоплювачі розробляються

Але за відсутності західної допомоги найкращим шансом для України зупинити атаки буде використання власної індустрії безпілотників, яка зараз виробляє перехоплювачі "повітря-повітря".

Наразі проходять випробування кілька безпілотників "Вбивця шахеда", у тому числі квадрокоптер Sting, розроблений компанією Wild Hornets, перехоплювачі яких вже прорізали смугу в російських розвідувальних дронах. У той час як існуючі перехоплювачі мають звичайне компонування, Sting та інші нові моделі мають аеродинамічну конфігурацію кулі, яка використовується в деяких із найшвидших безпілотників у світі.

"Ми вже розробили такі безпілотники, і зараз вони проходять бойові випробування, – сказав представник Wild Hornets. – Ми плануємо зробити багато таких дронів".

Wild Hornets терміново збирає кошти на реалізацію проекту. Вони вже розглядають можливість оснастити його системою наведення зі штучним інтелектом, яка автоматично наводитиметься на ціль і позбавить необхідності в кваліфікованому пілоті-чоловіку.

Тим часом інша група, Tenebris, працює над безпілотником-перехоплювачем під назвою Bagnet, швидкість якого, як повідомляється, перевищує 150 миль на годину, а також над іншим проектом, відомим як Bullet, удосконаленою версією нового перехоплювача Flamingo, ще одним під назвою Jedi та іншими. Такі безпілотники можуть бути зроблені досвідченими розробниками навіть у гаражних майстернях, тому можлива поява великої кількості конкуруючих проектів.

BRAKING! Erstes Video von der Ukrainischen Anti-Shahed-Drohne "Jedi".

Die Drohne wird FPV gesteuert und soll 230km/h erreichen.#WarOfDrones pic.twitter.com/CH0TlIRlLG – Martin Rosenkranz (@MartinRosenkra3) October 22, 2024

Як і наявні перехоплювачі, нові швидкісні "шахеди" будуть пов'язані з радіолокаційною системою ППО і зможуть збивати цілі з відстані кілька миль – набагато далі, ніж самохідні гармати "Гепард" та інша автоматична зброя, що використовується мобільними підрозділами ППО.

Дуже важливо, що вони будуть досить дешевими і простими, щоб їх можна було розгорнути у великій кількості, звівши нанівець російське виробництво, що постійно росте.

"Це гонка озброєнь із високими технологіями та високими ставками. Питання в тому, чи вдасться вдосконалити перехоплювачі та розгорнути їх досить швидко, щоб протистояти шквалу та врятувати Україну від темної, морозної зими, а також у тому, чи Росія розробить протидію цим перехоплювачам", – підсумовує автор статті.

Нагадаємо, Путін може застосувати проти Києва вибухову "зірку".

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