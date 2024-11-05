Курс валют на 5 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 листопада. Долар додав 11 коп. Євро злетів на 18 коп, а злотий - на 7 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,39 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,14 грн (+18 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 грн (+7коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"Ощадбанк" - 41,15-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,10-41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,00-41,60 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,30-44,30 грн

"Ощадбанк" - 44,70-45,50грн

"ПУМБ" – 44,60-45,30 грн

"Укрсиббанк" – 44,65-45,55 грн

"Укрексімбанк" – 44,65-45,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,35 грн

"Ощадбанк" - 9,85-10,55 грн

"Укрексімбанк" - 10,20-10,50 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Як повідомлялося, уряд розширив перелік витрат для "тисячі Зеленського". Так, нараховану за програмою зимової "єПідтримки" 1000 гривень українці зможуть витратити на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва.

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