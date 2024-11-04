Курс валют в Україні: як цього тижня може вирішитися доля гривні

Перехідний тиждень між жовтнем і листопадом був відзначений трьома рекордами: українські банки завезли за дев’ять місяців рекордну кількість готівкової валюти – майже 11,2 млрд доларів, продаж валюти Національним банком досяг максимумів з початку року – 3,43 млрд доларів, а українці купили за жовтень валютної готівки на рекордні 1,3 млрд доларів. Ще можна додати антирекорд – резерви НБУ впали до річного мінімуму: 36,8 млрд доларів, востаннє стільки їх було у квітні минулого року.

Та всі ці чинники мало вплинули на курс американської валюти на готівковому ринку, долар майже не подорожчав. А от євро припинив дешевшати і потихеньку повертає втрачене, його курс пішов угору.

Чому прогнозована девальвація гривні поки відкладається, чого очікувати від курсів як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (4-10 листопада);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на минулому тижні, з 28 жовтня по 3 листопада, на готівковому ринку курс долар коливався догори-донизу. Два дні він зростав, два дні знижувався і на вихідних зупинився практично на тому ж рівні, що й тиждень тому – в середньому 41,58 грн/долар у продажу і 41,03 грн/долар у купівлі. Тобто дорожчав – і не здорожчав. За місяць курс долара також майже не змінився: на початку жовтня було 41,56 грн у продажу, наприкінці стало 41,55. У купівлі було 41,03 грн/долар, стільки ж і залишилось.

Минулого тижня найнижча ціна продажу долара була 41,43 грн/долар (+3 коп. за тиждень), найвища – 41,75 грн/долар (0 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,40 грн (+5 коп. за тиждень).

Готівковий євро припинив дешевшати, за тиждень курс зріс на 7 коп. у продажу (до 45,28 грн/євро), і на 6 коп. у купівлі (до 44,62 грн/євро). Однак протягом жовтня євровалюта втратила 1,30 грн як у продажу, так і в купівлі (1 жовтня було відповідно 46,50 і 45,87 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу був дуже волатильним, тобто швидко змінювався догори-донизу. Він досяг максимуму у вівторок, 29 жовтня – 41,70 грн/долар, а мінімуму – днем пізніше – 47,45 грн/долар. Надалі курс плавно пішов угору і на неділю, 3 листопада, встановився на рівні 41,52 грн/долар.

Курс купівлі за тиждень мінявся від 41,35 до 41,40 грн/долар, однак на вихідних пішов угору і на неділю, 3 листопада, дійшов до 41,50 грн/долар. Тобто міняйли перед початком нового тижня активно купували валюту по високому курсу, сподіваючись продати її дорожче.

Євро від понеділка до середи (28-30 жовтня) здешевшав на 10 коп. у продажу і на 16 коп. в купівлі, відповідно до 45,12 та 44,90 грн/євро, а від четверга, 31 жовтня, почав дорожчати. На неділю, 3 листопада, євровалюта коштувала 45,30 і 45,10 грн за одиницю відповідно, тобто за тиждень подорожчала на 10 коп.

Нацбанк за минулий тиждень міняв курс гривні до долара вгору-вниз у межах 10 коп., від 41,31 до 41,22 грн.

На понеділок, 4 листопада, регулятор встановив офіційний курс 41,29 грн/долар (-2 коп. за тиждень). А от євровалюта помітно подорожчала: якщо у понеділок, 28 жовтня, офіційний курс був 44,71 грн/євро, то 4 листопада – вже 44,97 (+26 коп.).

Співвідношення долар/євро збільшилось за тиждень з 1,08 до 1,09 долара за євро.

"Ситуація на валютному ринку залишається спокійною зовні, але напруженою, якщо глянути глибше. У минулий понеділок був дефіцит пропозиції валюти на міжбанківському ринку понад 100 млн доларів, це викликало короткочасне спекулятивне підвищення курсу, – аналізує Андрій Шевчишин. – Надалі, завдяки діям Нацбанку (продаж валюти), ринок було збалансовано. Але це хитка рівновага, яка вимагає постійного втручання регулятора, адже попит на валюту, перш за все готівкову, швидко зростає".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Прогнози експертів неоднозначні.

"На поточному тижні можлива турбулентність на фінансовому ринку, викликана виборами президента США, – говорить Андрій Шевчишин. – Це зростання попиту на долари, нові значні продажі валюти Нацбанком. Більш точний прогноз поки дати складно. Оптимізму додає те, що до кінця року Мінфін очікує 15 млрд доларів надходжень від фінансових партнерів за кордоном. Враховуючи тенденції й закладаючи запозичення через облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) ще 600 млн доларів, можна очікувати на зростання до кінця року валютних резервів на рівень, запланований НБУ – 43,6 млрд доларів".

Олег Пендзин дав тривожний і досить песимістичний прогноз.

"Поточний тиждень може стати визначальним на найближчі чотири роки не лише для гривні, а й для майбутнього України, вирішуватиметься подальша доля гривні щодо її вартості до долара, – вважає Олег Пендзин. – Адже 5 листопада відбудуться вибори президента США, держави, яка є нашим найбільшим фінансовим партнером у протистоянні з країною-агресором. Переможе Дональд Трамп – нас очікує значне скорочення фінансової допомоги, стане президентом Камала Гарріс – матимемо ту ж ситуацію, яка є зараз. Очевидно, що ці чинники повністю проявляться не на поточному тижні, однак у разі перемоги Трампа, курс долара може піти вгору після 6-7 листопада на хвилі панічних настроїв населення. І навіть якщо курс залишиться стабільним, то швидко почнуть формуватися передумови для його зростання".

Андрій Забловський, навпаки, налаштований оптимістично, він вважає: поки у Нацбанку є можливості і резерви, курс гривні триматимуть.

"Україна почала отримувати більше фінансової допомоги, це дає можливість задовольняти попит на валюту, у тому числі й з боку населення, – упевнений Андрій Забловський. – Так, тиск на готівковий ринок зростає на фоні не дуже оптимістичних новин. На поточному тижні вже з понеділка ймовірний тренд на зростання курсу долара під впливом новин із США. Але не йде мови про неконтрольовану девальвацію, не буде виходу за коридор у 41,50-41,70 грн/долар у продажу".

Продавати чи купувати валюту

Всі експерти одностайні щодо продажу валюти: це аж ніяк не на часі без крайньої необхідності, адже щодня лунають прогнози як на офіційному рівні, так і від економістів та фінансових аналітиків про девальвацію гривні у найближчі місяці.

А от поради щодо купівлі валюти відрізняються.

Андрій Шевчишин учергове констатував, що населення активно купує валюту на фоні зростання інфляції, девальваційних очікувань.

"Валюта йде для інвестицій у валютні депозити, валютні облігації внутрішньої держпозики, крипту, підготовки до переїзду за кордон, та й для хабарів корумпованим посадовцям, – вважає Андрій Шевчишин. – З іншого боку, продавці утримуються від продажу, тримають готівку, що збільшує дисбаланс готівкового ринку. Незважаючи на фінансову привабливість ставок гривневих інструментів і утримання курсу гривні Нацбанком, валюта для пересічних громадян залишається найбільш доступним і стабільним, на їхню думку, засобом збереження коштів. І українці голосують за це своїми гривнями. Тому рано чи пізно побачимо зміни котирувань долара в обмінках та банках".

Андрій Забловський наголосив: якщо є тривожні або негативні новини, то населення купує долари, не задумуючись над економічною доцільністю.

"Зараз знову складається така ситуація. Але не варто вкладати у готівкову валюту все до останньої копійки. Бо нема економічних підстав для швидкої девальвації гривні навіть на 10%, тобто до 45-46 грн за долар. Якщо в кишені закінчаться гривні на необхідні щоденні витрати, доведеться продавати щойно куплену валюту і замість доходів матимете збитки", – застерігає Андрій Забловський.

Олег Пендзин пропонує поточного тижня призупинити будь-які інвестиції, як у гривні, так і в валюту.

"Варто дочекатися результатів виборів президента США, тоді напевне стане зрозумілим, що буде краще для українців – гривня чи долар", – наголосив експерт.

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