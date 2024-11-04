Курс валют в Украине: как на этой неделе может решиться судьба гривны

Переходная неделя между октябрем и ноябрем была отмечена тремя рекордами: украинские банки завезли за девять месяцев рекордное количество наличной валюты – почти 11,2 млрд долларов, продажа валюты Национальным банком достигла максимумов с начала года – 3,43 млрд долларов, а украинцы купили за октябрь валютной наличности на рекордные 1,3 млрд долларов. Еще можно добавить антирекорд – резервы НБУ упали до годового минимума: 36,8 млрд долларов, последний раз столько их было в апреле прошлого года.

Но все эти факторы мало повлияли на курс американской валюты на наличном рынке, доллар почти не подорожал. А вот евро прекратил дешеветь и потихоньку возвращает утраченное, его курс пошел вверх.

Почему прогнозируемая девальвация гривни пока откладывается, чего ожидать от курсов как доллара, так и евро на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы также узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (4-10 ноября);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на прошлой неделе, с 28 октября по 3 ноября, на наличном рынке курс доллара колебался вверх-вниз. Два дня он рос, два дня снижался и на выходных остановился практически на том же уровне, что неделю назад – в среднем 41,58 грн/доллар в продаже и 41,03 грн/доллар в покупке. То есть дорожал – и не подорожал. За месяц курс доллара также почти не изменился: в начале октября было 41,56 грн. в продаже, в конце стало 41,55 грн. В покупке было 41,03 грн/доллар, столько же осталось.

На прошлой неделе самая низкая цена продажи доллара была 41,43 грн/доллар (+3 коп. за неделю), самая высокая – 41,75 грн/доллар (0 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,40 грн (+5 коп. в неделю).

Наличный евро прекратил дешеветь, через неделю курс вырос на 7 коп. в продаже (до 45,28 грн/евро) и на 6 коп. в покупке (до 44,62 грн/евро). Однако в течение октября евровалюта потеряла 1,30 грн как в продаже, так и в покупке (1 октября было соответственно 46,50 и 45,87 грн/евро).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс доллара в продаже был очень волатильным, то есть быстро менялся вверх-вниз. Он достиг максимума во вторник, 29 октября – 41,70 грн/доллар, а минимума – днем позже – 47,45 грн/доллар. В дальнейшем курс плавно пошел вверх и на воскресенье, 3 ноября, установился на уровне 41,52 грн/доллар.

Курс покупки за неделю менялся от 41,35 до 41,40 грн/доллар, однако в выходные пошел вверх и на воскресенье, 3 ноября, дошел до 41,50 грн/доллар. То есть менялы перед началом новой недели активно покупали валюту по высокому курсу, надеясь продать ее подороже.

Евро с понедельника по среду (28-30 октября) подешевел на 10 коп. в продаже и на 16 коп. в покупке, согласно 45,12 и 44,90 грн/евро, а с четверга, 31 октября, начал дорожать. На воскресенье, 3 ноября, евровалюта стоила 45,30 и 45,10 грн за единицу соответственно, то есть за неделю подорожала на 10 коп.

Нацбанк за прошедшую неделю менял курс гривны к доллару вверх-вниз в пределах 10 коп., от 41,31 до 41,22 грн.

На понедельник, 4 ноября, регулятор установил официальный курс 41,29 грн/доллар (-2 коп. в неделю). А вот евровалюта заметно подорожала: если в понедельник, 28 октября, официальный курс был 44,71 грн/евро, то 4 ноября – 44,97 (+26 коп.).

Соотношение доллар/евро увеличилось за неделю с 1,08 до 1,09 доллара за евро.

"Ситуация на валютном рынке остается спокойной снаружи, но напряженной, если посмотреть глубже. В минувший понедельник был дефицит предложения валюты на межбанковском рынке более 100 млн долларов, это вызвало кратковременное спекулятивное повышение курса, – анализирует Андрей Шевчишин. – В дальнейшем, благодаря действиям Нацбанка (продажа валюты), рынок был сбалансирован. Но это шаткое равновесие, которое требует постоянного вмешательство регулятора, ведь спрос на валюту, прежде всего наличную, быстро растет.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Прогнозы экспертов неоднозначны.

"На текущей неделе возможна турбулентность на финансовом рынке, вызванная выборами президента США, – говорит Андрей Шевчишин. – Это рост спроса на доллары, новые значительные продажи валюты Нацбанком. Более точный прогноз пока дать сложно. Оптимизма добавляет то, что до конца года Минфин ожидает 15 млрд долларов поступлений от финансовых партнеров за границей Учитывая тенденции и закладывая заимствования из-за облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) еще 600 млн долларов, можно ожидать роста до конца года валютных резервов на уровень, запланированный НБУ ч 43,6 млрд долларов".

Олег Пендзин дал тревожный и пессимистический прогноз.

"Текущая неделя может стать определяющей на ближайшие четыре года не только для гривны, но и для будущего Украины, будет решаться дальнейшая судьба гривни относительно ее стоимости к доллару, – считает Олег Пендзин. – Ведь 5 ноября состоятся выборы президента США, которое является нашим крупнейшим финансовым партнером в противостоянии со страной-агрессором Победит Дональд Трамп – нас ожидает значительное сокращение помощи, станет президентом Камала Гаррис — будем иметь ту же ситуацию, которая сейчас. И даже если курс останется стабильным, то скоро начнут формироваться предпосылки для его роста.

Андрей Забловский, напротив, настроен оптимистично, он считает: пока у Нацбанка есть возможности и резервы, курс гривны будут держать.

"Украина начала получать больше финансовой помощи, это дает возможность удовлетворять спрос на валюту, в том числе и со стороны населения, – уверен Андрей Забловский. – Да, давление на наличный рынок растет на фоне не очень оптимистичных новостей. На текущей неделе уже с понедельника вероятный тренд на рост курса доллара под влиянием новостей из США. будет выход за коридор в 41,50-41,70 грн/доллар в продаже".

Продавать или покупать валюту

Все эксперты единодушны относительно продажи валюты: это отнюдь не своевременно без крайней необходимости, ведь каждый день раздаются прогнозы как на официальном уровне, так и от экономистов и финансовых аналитиков о девальвации гривны в ближайшие месяцы.

А вот советы по покупке валюты отличаются.

Андрей Шевчишин в очередной раз констатировал, что население активно покупает валюту на фоне роста инфляции, девальвационных ожиданий.

"Валюта идет для инвестиций в валютные депозиты, валютные облигации внутреннего госзайма, крипта, подготовки к переезду за границу, да и для взяток коррумпированным должностным лицам, – считает Андрей Шевчишин. – С другой стороны, продавцы воздерживаются от продажи, держат наличные деньги, что увеличивает дисбаланс наличного рынка. Несмотря на финансовую привлекательность ставок гривневых инструментов и удержание курса гривни Нацбанком, валюта для рядовых граждан остается наиболее доступным и стабильным, по их мнению, средством сохранения средств. И украинцы голосуют за это своими гривнами".

Андрей Забловский подчеркнул, что если есть тревожные или негативные новости, то население покупает доллары, не задумываясь над экономической целесообразностью.

"Сейчас снова складывается такая ситуация. Но не стоит вкладывать в наличную валюту все до последней копейки. Потому что нет экономических оснований для быстрой девальвации гривни даже на 10%, то есть до 45-46 грн за доллар. Если в кармане гривны закончатся на необходимые ежедневные расходы, придется продавать только купленную валюту и вместо доходов будете иметь убытки", – предостерегает Андрей Забловский.

Олег Пендзин предлагает на текущей неделе приостановить любые инвестиции как в гривне, так и в валюту.

"Стоит дождаться результатов выборов президента США, тогда наверняка станет понятно, что будет лучше для украинцев — гривна или доллар", — подчеркнул эксперт.

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