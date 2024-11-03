Когда закончится война в Украине: ответ военного

Произойдет ли это в 2025 году.

Когда закончится война в Украине и произойдет ли это в 2025 году, зависит от многих факторов — сколько у нас будет оружия, личного состава, будет ли кем воевать.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал Николай Зинько — бывший городской голова, а ныне командир роты огневой поддержки 5 ОШБр.

“Отзовется ли общество на мобилизацию и все-таки мы где-то сможем совершить это контрнаступление. Ибо в определенные периоды мы могли бы и на некоторых участках не отступить, если бы нас было буквально там на 100-200 человек больше. То есть мы могли бы где-то. Наша территория там, где наш пехотинец, и никакое там иностранное оружие или еще эту войну не выиграет”, — говорит военный.

По его словам, западное оружие может помочь это сделать меньшими усилиями и меньшими потерями.

"Но надо понимать, что кроме нас за нашу землю никто не будет воевать", — рассказал Николай Зинько.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВОЙНА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ ОЧЕНЬ НЕОЖИДАННО! Эксклюзивное интервью ушедшего на фронт экс-мера!

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