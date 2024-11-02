Манчестер Юнайтед – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В воскресенье, 3 ноября, "Манчестер Юнайтед" примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в центральном матче 10 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

После девяти туров "красные дьяволы" с 11 очками занимают 14-е место в АПЛ. "Пенсионеры" располагаются на пятой позиции, имея в своем активе 17 баллов.

Отметим, что накануне "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Рубена Аморима новым главным тренером, но в матче против "Челси" командой еще будет руководить Руд ван Нистелрой, который стал временным исполняющим обязанности главного тренера "манкунианцев" после увольнения Эрика тен Хага.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Челси

В Украине поединок "Манчестер Юнайтед" — "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Челси

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу "Манчестер Юнайтед" можно поставить с коэффициентом 2,71. Ничья – 3,85. Выигрыш "Челси" – 2,66.

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