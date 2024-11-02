Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 3 листопада, "Манчестер Юнайтед" прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в Манчестері на стадіоні "Олд Траффорд". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після дев'яти турів "червоні дияволи" з 11 очками посідають 14-те місце в АПЛ. "Пенсіонери" розташовуються на п'ятій позиції, маючи у своєму активі 17 балів.

Зазначимо, що напередодні "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення Рубена Аморіма новим головним тренером, але в матчі проти "Челсі" командою ще керуватиме Руд ван Ністелрой, який став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера "манкуніанців" після звільнення Еріка тен Гага.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Челсі

В Україні поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Челсі

Букмекери приблизно однаково оцінюють шанси команд у прийдешньому поєдинку. На перемогу "Манчестер Юнайтед" можна поставити з коефіцієнтом 2,71. Нічия – 3,85. Виграш "Челсі" – 2,66.

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком програв "Ньюкаслу" та вилетів з Кубка англійської ліги (відео)

"Манчестер Сіті" зазнав поразки від "Тоттенгема" і вибув з Кубка англійської ліги (відео)

"Арсенал" із Зінченком здобув розгромну перемогу та вийшов до чвертьфіналу Кубка ліги (відео)