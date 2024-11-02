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"Ліверпуль" за три хвилини оформив камбек проти "Брайтона" та став лідером АПЛ (відео)

"Ліверпуль" за три хвилини оформив камбек проти "Брайтона" та став лідером АПЛ (відео)

 "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Підопічні Арне Слота здобули вольову перемогу та посунули "Манчестер Сіті" з першого місця.

 "Ліверпуль" вдома обіграв "Брайтон" у матчі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1.

Мерсисайдці пропустили першими – на 14-й хвилині гостей вивів уперед Ферді Кадіоглу. Цей гол дозволив "чайкам" піти на перерву за мінімальної переваги в рахунку.

Однак у дргому таймі підопічні Арне Слота зуміли здійснити камбек, двічі забивши упродовж трьох хвилин. Спочатку на 69-й хвилині рахунок зрівняв Коді Гакпо, а на 72-й переможним м'ячем відзначився Мохамед Салах.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Брайтон"

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (25 очок) очолив турнірну таблицю АПЛ. "Червоні" посунули на другу сходинку "Манчестер Сіті" (23 бали), який у паралельному матчі програв "Борнмуту" українського захисника Іллі Забарного. "Брайтон" (16 пунктів) перебуває на сьомій позиції.

У наступному турі АПЛ мерсисайдський клуб 9 листопада прийме "Астон Віллу", а команда Фабіана Гюрцелера того ж дня на своєму стадіоні зіграє проти "Манчестер Сіті".

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