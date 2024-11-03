Мать построила церковь в память о погибшем сыне-бойце

В поселке Петриковка Днепропетровской области открыли первый храм Православной церкви Украины (ПЦУ). Церковь возведена на средства, пожертвованные матерью погибшего воина Константина Тезика.

Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Константин Тезик, гранатометчик 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, служил в Харьковской области, участвовал в освобождении пограничных сел от оккупации. Впоследствии сбылась военная мечта бойца – его отобрали в роту ударных беспилотников "Ахиллес". 31 октября 2023 года Константин погиб вблизи Клищиевки под Бахмутом во время ночного обстрела русскими войсками.

Идея построить храм в честь павших воинов возникла у матери Константина еще в день похорон сына. Тогда для отпевания пригласили священника из УПЦ (Московского патриархата), поскольку в поселке других храмов не было. Как вспоминает Ирина, один из друзей сына тогда сказал ей: "А Костя не был бы этим доволен".

"Мы решили, что эта церковь будет в честь погибших воинов – они этого заслуживают", – отмечает Ирина.

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