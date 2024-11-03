Петр Павел разрешил гражданам Чехии воевать на стороне Украины

Некоторые граждане Чехии воюют в ВСУ даже без разрешения своего президента.

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 чешским гражданам воевать на стороне Украины против российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря главы государства Филипп Платош, передает Český rozhlas.

"В целом удовлетворил президент 60 просьб", — сообщил СМИ представитель канцелярии главы государства Филипп Платош.

В целом на аферу привела 181 просьба о разрешении воевать на стороне Украины. Перед тем, как попасть на стол к президенту, все просьбы проходят три министерства, а именно МВД, МИД и Минобороны.

Законы Чехии позволяют ее гражданам участвовать в боевых действиях на территории других стран только по разрешению президента. Однако, как сообщается, на стороне Украины воюют несколько граждан Чехии, которым было отказано в соответствующем разрешении, поэтому неизвестно точное количество Чехов, воюющих на стороне Украины.

Напомним, ранее президент Чехии заявил, что победу над Россией ценой уничтожения половины населения Украины вряд ли можно считать победой.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИДе прокомментировали заявление президента Чехии о оккупации территории Украины.

Читайте также: