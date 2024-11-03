В Сумской области прогремели 64 взрыва

За прошедшие сутки захватчики произвели 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 64 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская общины.

Юношеская община: из вражеского самолета выпущен КАБ (7 взрывов), нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв) и артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Белопольское общество: враг бил из минометов (16 взрывов), артиллерии (6 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская община: зафиксированы пуски КАБ (4 взрыва), удар FPV-дронами (8 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов).

Эсманьская община: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Глуховское общество: россияне ударили из минометов (3 взрыва).

Великописаревское общество: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики обстреляли железнодорожную станцию на Днепропретровщине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве обломки беспилотника упали на территории жилой застройки.

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