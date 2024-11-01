Российская бомба попала в пятиэтажку в Купянске

По предварительной информации, пострадали два человека.

Вечером в пятницу, 1 ноября, российская террористическая армия ударила управляемой авиабомбой по городу Купянску Харьковской области, попав в жилую пятиэтажку.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Враг совершил атаку около 21 часа.

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"Есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Предварительно пострадали два человека”, — написал в своем Telegram-канале Синегубов.

Над ликвидацией последствий удара работают все экстренные службы.

Напомним, вечером 1 ноября российский ударный дрон попал в многоэтажку в городе Сумы.

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