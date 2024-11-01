В приложении "Резерв+" произошел сбой: что известно

Екатерина Черногоренко пообещала, что в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.
В приложении "Резерв+" произошел технический сбой.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.
"Друзья, небольшой технический сбой в приложении "Резерв+". Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", – объяснила она.
Черногоренко пообещала, что в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.
Заместитель министра обороны поблагодарила за понимание и извинилась за неудобства.
Ранее сообщалось, что Telegram-бот приложения "Резерв+" похищал данные своих пользователей. По мнению эксперта, приложение "Резерв+" могла сломать пророссийская хакерская группа.
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