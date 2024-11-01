В приложении "Резерв+" произошел сбой: что известно

Екатерина Черногоренко пообещала, что в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.

В приложении "Резерв+" произошел технический сбой.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook.

"Друзья, небольшой технический сбой в приложении "Резерв+". Начали бета-тест онлайн отсрочок и ошибочно послали тестовое оповещение другим пользователям. Поэтому сейчас в приложении наблюдается повышенная активность, и временно может быть сложнее авторизироваться через BankID", – объяснила она.

Черногоренко пообещала, что в ближайшие часы доступ к авторизации будет восстановлен.

Заместитель министра обороны поблагодарила за понимание и извинилась за неудобства.

Ранее сообщалось, что Telegram-бот приложения "Резерв+" похищал данные своих пользователей. По мнению эксперта, приложение "Резерв+" могла сломать пророссийская хакерская группа.

"Резерв+" станет ТЦК онлайн: мобилизация в "два клика" и три вида отсрочок

Читайте также: