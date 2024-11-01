У застосунку "Резерв+" стався збій: що відомо

Катерина Черногоренко пообіцяла, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

У застосунку "Резерв+" стався технічний збій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

"Друзі, невеликий технічний збій у застосунку "Резерв+". Розпочали бета-тест онлайн відстрочок і помилково надіслали тестове сповіщення іншим користувачам. Через це зараз у застосунку спостерігається підвищена активність, і тимчасово може бути складніше авторизуватися через BankID", – пояснила вона.

Черногоренко пообіцяла, що протягом найближчих годин доступ до авторизації буде відновлено.

Заступниця міністра оборони подякувала за розуміння і перепросила за незручності.

Раніше повідомлялось, що Telegram-бот застосунку "Резерв+" викрадав дані своїх користувачів. На думку експерта, застосунок "Резерв+" могла зламати проросійська хакерська група.

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