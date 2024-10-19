Telegram-бот застосунку "Резерв+" викрадав дані своїх користувачів: що відомо

Експерт з питань кібербезпеки припустив, що, застосунок "Резерв+" могла зламати проросійська хакерська група.

Telegram-бот застосунку "Резерв+" викрадав дані своїх користувачів.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун.

"Можливо, його (застосунок "Резерв+" – ред.) хакнула проросійська хакерська група", – зазначив Корсун.

Раніше Держспецзв’язок повідомив, що у Telegram поширюють небезпечні повідомлення від "технічної підтримки" застосунку "Резерв+". Зазначається, що урядова команда отримала інформацію про розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення". До повідомлення прикріплений також архів RESERVPLUS.zip. Фахівці встановили, що архів містить шкідливе програмне забезпечення MEDUZASTEALER, яке здійснює викрадення файлів.

Раніше у Міноборони розповіли, що робити, якщо некоректно працює "Резерв+".

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