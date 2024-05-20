Що робити, якщо некоректно працює "Резерв+": в Міноборони розповіли

Багато українців, навіть тих, які перебувають на полі бою, отримали в застосунку повідомлення, що перебувають в розшуку.

Українцям, які стикнулися з проблемами в “Резерв+”, зокрема - якщо персональні дані не відповідають дійсності, радять звернутися до сервісного центру підтримки застосунку.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

“Ті, кому не вдалося уточнити свої дані, або якщо виникли якісь проблеми з цими даними, якщо вони не відповідають дійсності, ми радимо цим людям звернутися до сервісного центру підтримки застосунку "Резерв+". Окрім того, давайте не забувати, що перевантаження мало місце, давайте визнавати цей факт. Це було передбачувано, тому що багато хто дійсно вирішив спробувати щось нове, в тому числі чимало військовослужбовців чинних захотіли дізнатися, як воно працює”, - розповів Дмитро Лазуткін.

За його словами, на “Резерв+” є відгуки серед сержантів та офіцерів, які проходять службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

“Але вони пишуть, що хтось з них у розшуку, по комусь неможливо оновити дані. Це технічні моменти, які можуть бути вирішені, можна звернутися до свого ТЦК чи ЦНАПу, або до сервісного центру “Резерв+”. В ТЦК і ЦНАП вносилися дані в єдиний реєстр “Оберіг” з паперових карток, де все було написано від руки. Відповідно, людський фактор тут теж присутній. Але це треба говорити в масштабах цього проєкту про поодинокі випадки”, - сказали в Міноборони.

Там також додали, що коли людина вносить свої дані, інформація про неї “підтягується” з реєстру “Оберіг”.

“Там можуть бути якісь застарілі дані або помилкові. Для цього треба звернутися в ТЦК і СП або в сервісний центр, це буде вирішуватися”, - додав Лазуткін.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли, коли з'явиться нова версія "Резерв+" і які будуть зміни у застосунку.

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