На Сумщині пролунало 64 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 64 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська громади.

Юнаківська громада: з ворожого літака випущено КАБ (7 вибухів), завдано удар FPV-дроном (1 вибух) та артилерійський обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), артилерії (6 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано пуски КАБ (4 вибухи), удар FPV-дронами (8 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів).

Есманьська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: росіяни вдарили з мінометів (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники обстріляли залізничну станцію на Дніпропретровщині.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві уламки безпілотника впали на території житлової забудови.

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