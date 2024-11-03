Якщо Трамп стане президентом, Путіну доведеться себе стримувати — Волкер

Якщо Дональд Трамп виграє вибори президента Сполучених Штатів, то він буде більш рішуче застосовувати силу потугу країни, ніж це було за адміністрації Джо Байдена.

Таку думку в етері Еспресо висловив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Адміністрація Байдена була не дуже охочою використовувати потугу Сполучених Штатів, саме тому відбувся Афганістан і таке інше. Адміністрація Трампа і сам Трамп будуть досить комфортно почуватися, використовуючи потугу країни тоді, коли їм цього захочеться. Наприклад, можна згадати ситуацію в Сулеймані під час революції в Ірані або введення тарифів, навіть проти союзників, адже Трамп вважає, що інакше це було б несправедливим ставленням до американського бізнесу. Його позиція така: він готовий діяти та використовувати свої важелі впливу", - повідомив Волкер.

Він зазначив, що якщо у Кремлі це розуміють, то Путін усвідомлює, що слабкість інших не стримуватиме його дій, і він продовжуватиме рухатися вперед.

"Коли йдеться про такого президента як Трамп, то Путін буде діяти по-іншому, він буде стримувати себе. Я думаю, що є певна міра, в якій Путін визнає, що Трамп більш охоче використає силу і ті важелі, які є в Сполучених Штатах", - резюмував Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента вважають, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік.

Крім того, ми раніше інформували, що демократи мають план на випадок "дострокового" оголошення Трампом своєї перемоги.

Читайте також: