Якщо Трамп стане президентом, Путіну доведеться себе стримувати — Волкер

Адміністрація Байдена була не дуже охочою використовувати потугу Сполучених Штатів.
Якщо Дональд Трамп виграє вибори президента Сполучених Штатів, то він буде більш рішуче застосовувати силу потугу країни, ніж це було за адміністрації Джо Байдена.
Таку думку в етері Еспресо висловив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
"Адміністрація Байдена була не дуже охочою використовувати потугу Сполучених Штатів, саме тому відбувся Афганістан і таке інше. Адміністрація Трампа і сам Трамп будуть досить комфортно почуватися, використовуючи потугу країни тоді, коли їм цього захочеться. Наприклад, можна згадати ситуацію в Сулеймані під час революції в Ірані або введення тарифів, навіть проти союзників, адже Трамп вважає, що інакше це було б несправедливим ставленням до американського бізнесу. Його позиція така: він готовий діяти та використовувати свої важелі впливу", - повідомив Волкер.
Він зазначив, що якщо у Кремлі це розуміють, то Путін усвідомлює, що слабкість інших не стримуватиме його дій, і він продовжуватиме рухатися вперед.
"Коли йдеться про такого президента як Трамп, то Путін буде діяти по-іншому, він буде стримувати себе. Я думаю, що є певна міра, в якій Путін визнає, що Трамп більш охоче використає силу і ті важелі, які є в Сполучених Штатах", - резюмував Волкер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента вважають, що Зеленський зможе схилити Трампа на свій бік.
Крім того, ми раніше інформували, що демократи мають план на випадок "дострокового" оголошення Трампом своєї перемоги.
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