Перемога Трампа дасть Україні нові можливості — експосол США

Сполучені Штати будуть підтримувати Україну незалежно від того, який з двох кандидатів виграє вибори президента.

Таку думку висловив директор Євразійського центру Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003−2006 роках Джон Гербст під час 10-го Київського Безпекового Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка Відкрий Україну.

"Усі думають, що адміністрація Трампа здасть Україну. Але ми бачимо, як адміністрація Байдена не дозволяє Україні використовувати далекобійну зброю для ударів углиб Росії", — додав Гербст.

Крім того, дипломат заявив, що позиція команди Камали Гарріс буде близькою до тієї позиції, яку наразі займає команда Джо Байдена. При цьому, Україна може відкрити для себе нові можливості у разі перемоги Дональда Трампа.

"В оточенні Трампа є люди, які підтримують Україну. Серед його кандидатів на важливі міністерські посади або адміністрації є люди, які не хочуть, щоб їх вважали пропутінськими. Це може прибрати мотиви, стримувані Байденом у підтримці України", — підсумував Гербст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з американських штатів попередили про спробу Росії втрутитися у вибори президента США.

Крім того, ми раніше інформували, що у Конгресі заговорили про можливість ударів по військах КНДР в Україні.

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