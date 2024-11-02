Победа Трампа даст Украине новые возможности — экспосол США

Соединенные Штаты будут поддерживать Украину вне зависимости от того, какой из двух кандидатов выиграет выборы президента.

Такое мнение высказал директор Евразийского центра Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Гербст во время 10-го Киевского Форума безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка Открой Украину.

"Все думают, что администрация Трампа сдаст Украину. Но мы видим, как администрация Байдена не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России", — добавил Гербст.

Кроме того, дипломат заявил, что позиция команды Камалы Гаррис будет близка той позиции, которую сейчас занимает команда Джо Байдена. При этом Украина может открыть для себя новые возможности в случае победы Дональда Трампа.

"В окружении Трампа есть люди, которые поддерживают Украину. Среди его кандидатов на важные министерские должности или администрации есть люди, которые не хотят, чтобы их считали пропутинскими. Это может убрать мотивы, сдерживаемые Байденом в поддержке Украины", — подытожил Гербст.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из американских штатов предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Конгрессе заговорили о возможности ударов по войскам КНДР в Украине.

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