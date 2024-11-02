Захватчики оккупировали Ясную Поляну — DeepState

Российские захватчики оккупировали поселок Ясна Поляна в Донецкой области, а также продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState.

"Враг оккупировал Ясную Поляну, продвинулся в Нововодмитровке, Дружбе, Максимовке, у Новоукраинки и Тернов", — говорится в сообщении.

На других участках фронта прессов врага или Сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что Генштаб назвал самые горячие направления фронта, где атакуют россияне.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении.

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