Паника в Днепре — до фронта от области 11 км: военный эксперт объяснил опасность

Как изменилась ситуация на фронте в последнее время и стоит ли паниковать.

11 километров осталось россиянам до Днепропетровщины. Новость массово распространяют украинцы в Сети, ссылаясь на карту аналитиков DeepState. На ней видно, что до выхода на границу Днепропетровской области врагу осталось 29 км — от Покровского направления и 11 км — от Гуляйпольского.

Как изменилась ситуация на фронте в последнее время и стоит ли паниковать, в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, российская армия действительно находится в 11 км от границы с Днепропетровщиной — со стороны Времевского выступа на границе Донецкой и Запорожской областей. Однако врагу удалось продвинуться там всего около 1,5 км.

Скриншот из соцсети "Х"

“Нужно хорошо знать географию, и тогда эта паника не будет восприниматься никак. 11 км до Днепропетровщины – это со стороны Времевского выступа. Там действительно 11 км, но их оттуда до Днепропетровщины уже второй год ничего не изменилось. Они на 1,5 км продвинулись в сторону Днепропетровской области. Это район Времевки. В этом смысле проблем у нас нет. Поэтому паника в Сети никуда”, – говорит Роман Свитан.

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Военный эксперт говорит, что в Украине "проблемным" можно назвать один восточный фронт.

“По Курскому направлению – там идет выполнение задач, связывание российских войск, мобильные, маневренные бои. Там линии обороны нет как таковой. Идут постоянные перемещения войск. Харьковское направление — остановлен враг под Харьковом. Идут бои, они стабильны, проблем больших нет. Херсонское направление стабильное. Запорожское направление даже стабильное, потому что содержатся российские намерения в районе Роботиного. Единственное только, в районе Запорожского направления, в районе Времевского выступа, возникла проблема – на полтора-двух километрах, не больше”, – рассказал Роман Свитан.

По его словам, россияне давят на востоке — от Угледара, чуть западнее Купянска.

“Этим Восточным фронтом у них есть задачи на летнюю кампанию в этом году. Они ее провалили. Задача была видна стратегическая, выйти на границы Луганской и Донецкой области. Не вышли они в Луганскую. Мы удерживаем ее. А Донецкая область – там далеко еще до полной оккупации”, – говорит военный эксперт.

Но постоянная положительная динамика россиян на Восточном фронте, по словам Романа Свитана, сохраняется из-за того, что все их резервы брошены именно на это направление.

Напомним, тупик на фронте сменился преимуществом РФ. Об этом заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинского ОО "Вернись живым" Николай Белесков. По его словам, если в ближайшие месяцы не будут приняты нужные решения для перелома на фронте, военная ситуация достигнет точки невозврата.

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